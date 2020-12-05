Протесты в Ереване: Пашиняна призывают уйти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Протестующие, которые собрались в субботу у особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потребовали его покинуть свой пост до вторника.

Несколько десятков тысяч человек собрались в центре Еревана 5 декабря. Они требовали отставки премьер-министра. После непродолжительного митинга, демонстранты направились к правительственному особняку, сообщают РИА Новости.

"Мы даем Николу Пашиняну время до 12:00 (11:00 по минскому времени - Sputnik) вторника, чтобы он ушел в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним", - сказал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Что происходит в Ереване

Оппозиция в Армении считает, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было капитуляцией Еревана. Документ 9 ноября подписал Никол Пашинян совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Помимо вопросов по внешней политике, оппоненты Пашиняна также обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.

Ранее бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщил, что отставки Пашиняна требуют 17 оппозиционных партий. Они уже предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Также сообщается, что Манукян в случае избрания обязался провести через определенное время внеочередные парламентские выборы, в которых сам он участвовать не будет.

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