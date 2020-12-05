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ЕС и Великобритания продолжат переговоры по Brexit 6 декабря

06.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Переговоры Евросоюза и Великобритании по Brexit продолжатся 6 декабря в Брюсселе, говорится в совместном заявлении.

© Sputnik
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В субботу состоялся телефонный разговор между британским премьер-министром Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам этих переговоров было сделано совместное заявление. 

"Остаются значительные разногласия по трем ключевым темам: распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию. Обе стороны подчеркнули, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций по этим темам", – говорится в сообщении.

Переговорщики с обеих сторон должны предпринять дальнейшие усилия, таким образом было поручено провести еще одну встречу в воскресенье в Брюсселе.

"У меня был телефонный звонок с Борисом Джонсоном о переговорах между ЕС и Великобританией. Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы еще поговорим в понедельник", – сообщила во время краткого заявления в Брюсселе фон дер Ляйен.

Напомним, Британия официально вышла из состава ЕС 31 января 2020-го – через три с половиной года после референдума, который прошел в 2016 году. Тогда 52% британцев изъявили желание расстаться с европейским сообществом. 

В настоящее время идет переходный период, он продлится до конца 2020 года. Этот период может быть и продлен, в противном случае Лондону и Брюсселю необходимо будет договориться за короткий срок, или же переход на новый этап отношений может стать жестким.

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Теги: Минск
 
 
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У Лондона и Брюсселя остаются значительные разногласия по трем ключевым темам, в том числе по "единым правилам игры".
 
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