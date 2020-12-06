Парламентские выборы проходят в Румынии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Парламентские выборы проходят в воскресенье в Румынии.

Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 по минскому времени), проголосовать можно до 21:00 (22:00 по минскому времени).

Зарегистрировано 2 477 кандидатов на места в Сенате страны 4 659 - в Палате депутатов, из которых жителям страны предстоит выбрать 136 сенаторов и 329 депутатов.

Парламентариев избирают сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Кроме того, один независимый кандидат претендует на место в Сенате, еще 42 независимых претендента есть на депутатские кресла. Порог прохождения в парламент составляет 5% голосов.

По данным Постоянной избирательной администрации, в избирательный реестр внесено более 18 миллионов румын с правом голоса.

Пандемия повсеместно вносит коррективы в ход избирательного процесса, не стала исключением и Румыния. В закрытых помещениях могут собираться максимум 20 человек, а на открытом воздухе – максимум 50. Действуют обязательные санитарные нормы: масочный режим, измерение температуры, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений. Однако маску на какое-то время придется снять – это нужно для идентификации личности при голосовании.

По результатам последнего исследования Института маркетинга и опросов, Национал-либеральную партию готовы поддержать 28% орпошенных, Социал-демократическую партию - 23%, альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности - 18%.