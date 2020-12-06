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Избранный президент Молдовы Санду требует немедленной отставки правительства

06.12.2020 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Избранный президент Молдавии Майя Санду на протесте в воскресенье потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.

© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина: по ее мнению, правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом. Лидеры многих политических партий заявили о готовности принять участие в протесте.

В воскресенье сторонники Санду, а также представители разных политических объединений собрались на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре Кишинева, полиция оцепила здание, где размещается кабмин.

"Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем - провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно – это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", – заявила Санду.

И пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.

Молдова – парламентская республика, поэтому президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы спровоцировать перевыборы парламента.

Sputnik
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Парламент Молдовы на текущей неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала этой действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде.

Оппозиционные партии также осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозиция также возмущена отказом парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США. Все эти решения также опротестованы в КС.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента намечена на 24 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонники Санду, а также представители разных политических объединений собрались на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре...
 
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