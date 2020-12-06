Венесуэла выбирает парламент на ближайшие пять лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Избирательные участки открылись в Венесуэле, где 6 декабря проводятся выборы в Национальную ассамблею.

Граждане будут выбирать 277 депутатов на период 2021-2026 годов.

В выборах участвует 107 политических организаций и 14400 кандидатов.

Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

Эксперты считают, что у Мадуро есть шанс укрепить свои позиции с помощью выборов, учитывая, что его основные противники решили их бойкотировать. Однако, по их мнению, проведение выборов вряд ли принесет долгожданное разрешение внутреннего кризиса в стране.

Предыстория кризиса

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо.

После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Что происходит сейчас

Конструктивно настроенная часть оппозиции в сентябре прошлого года начала диалог с правительством страны для достижения ряда соглашений. Именно эти оппозиционные партии, в отличие от блока Гуаидо, не отказывались участвовать в предстоящих выборах. Сам Гуаидо и его сторонники выборы решили бойкотировать, заявив, что они не являются демократическими, и в принципе не признавая самого факта их созыва и проведения. Позицию Гуаидо разделяют западные страны, которые не считают Мадуро легитимным президентом.

Так, в Европарламенте заявили об отказе направить своих наблюдателей за выборами. Не будут участвовать в мониторинге и специалисты Организации американских государств, которая еще в конце октября приняла резолюцию о несправедливости будущего волеизъявления. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса позже назвал принятый документ декадентским и интервенционистским. РФ намерена направить в Венесуэлу группу наблюдателей для мониторинга выборов, в ее состав войдет глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В Москве рассчитывают, что новоизбранный парламент сможет стать площадкой для конструктивного диалога между всеми политическими силами о будущем страны. РФ также выразила сожаление в связи с звучащими призывами не признавать или бойкотировать предстоящее голосование, заявив, что те, кто пытаются сорвать легитимный процесс, заинтересованы в сохранении нестабильности и консервации "провалившегося проекта Гуаидо".