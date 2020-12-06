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Митинги в Кишеневе: протестующие выдвинули требования к правительству
06.12.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Участники антиправительственного митинга в Кишеневе единогласно приняли резолюцию, потребовав отставки премьер-министра страны Иона Кику.
"Мы, граждане Молодовы, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику. Мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", – говорится в резолюции.
В ней также указаны и другие требования. В частности, участники митинга выступили за отмену законопроектов, которые были приняты парламентом на текущей неделе.
Что происходит в Молдове
Напомним, на днях депутаты проголосовали за
Она призвала людей выйти на митинг и выступила за проведения досрочных парламентских выборов, заявив, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом.
Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, она набрала 57,75% голосов, а действующий президент Игорь Додон – 42,25%. Инаугурация нового президента назначена на 24 декабря.
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Митинг проходил при поддержке нового президента Молдовы, которая выступила за проведения досрочных парламентских выборов.
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