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Митинги в Кишеневе: протестующие выдвинули требования к правительству

06.12.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Участники антиправительственного митинга в Кишеневе единогласно приняли резолюцию, потребовав отставки премьер-министра страны Иона Кику.

© Sputnik
Избранный президент Молдовы Санду требует немедленной отставки правительства

"Мы, граждане Молодовы, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику. Мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", – говорится в резолюции.

В ней также указаны и другие требования. В частности, участники митинга выступили за отмену законопроектов, которые были приняты парламентом на текущей неделе.

Что происходит в Молдове

Напомним, на днях депутаты проголосовали за ограничение полномочий президента. Его лишили права руководить деятельностью Службы информации и безопасности. Майя Санду, победившая на последних выборах президента Молдовы, назвала это решение "попыткой узурпации власти" со стороны действующего главы государства Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов.

Она призвала людей выйти на митинг и выступила за проведения досрочных парламентских выборов, заявив, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом.

Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, она набрала 57,75% голосов, а действующий президент Игорь Додон – 42,25%. Инаугурация нового президента назначена на 24 декабря.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Митинг проходил при поддержке нового президента Молдовы, которая выступила за проведения досрочных парламентских выборов.
 
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