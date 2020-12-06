Латушко: силовики имеют право подать заявление в ЕКПР

Отношения между Беларусью и Россией – экзамен на искренность и реальность деклараций, и пока МИД России его проваливает.

Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко каналу «Маланка».

Латушко подчеркнул, что если Россия выступает за дружеские отношения с Беларусью, то стоит отвечать на чаяния и требования народа, а не Лукашенко.

Белорусы говорят не о геополитике, а о соблюдении своих прав: права на честные выборы, защиту и справедливый суд.

Сотрудничество Москвы с нелегитимным провоцирует недовольство белорусского народа - мы имеем право на постановку вопроса об искренности заявлений российской стороны о заинтересованности строить дружеские отношения с белорусами, когда Москва закрывает глаза на масштабные репрессии и преступления.

Новая Конституция - не уступка Лукашенко. И выборы, и изменения Конституции должны проходить только по желанию народа и на его условиях.

Но сейчас инициативы «спускаются сверху» и проходят по рекомендациям Москвы. Если Россия считает, что может давать такие рекомендации, значит, обязана давать и справедливую оценку происходящим преступлениям, и белорусский народ имеет право на этом настаивать.

Напомним, штаб Светланы Тихановской, НАУ и Фонд ByPOL запустили процесс сбора заявлений о преступлениях в рамках платформы Единая Книга Регистрации Преступлений (ЕКПР).

Все, кто совершал преступления или был свидетелем, должны понять: вы переживете Лукашенко и отвечать за свои преступления придется. Покрывать вас никто больше не будет. Ответственность неминуема.

Запуск ЕКРП дает дополнительные инструменты для давления на режим:

расширение санкционных списков

применение правил общей уголовной юрисдикции

использование доказательной базы в международном суде по расследованию преступлений в Беларуси

использование материалов СК и прокуратурой новой демократической Беларуси.

Политик рассказал, кто имеет право подать заявление в ЕКПР. Это как пострадавшие от насилия, так и свидетели, и сами подозреваемые (силовики), осознавшие свою вину. К 20 декабря планируется опубликовать первые списки.

Книга разработана в соответствии с законодательством. В ее создании работали адвокаты, юристы, другие специалисты.