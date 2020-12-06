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Латушко: силовики имеют право подать заявление в ЕКПР
07.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Отношения между Беларусью и Россией – экзамен на искренность и реальность деклараций, и пока МИД России его проваливает.
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Латушко подчеркнул, что если Россия выступает за дружеские отношения с Беларусью, то стоит отвечать на чаяния и требования народа, а не Лукашенко.
Белорусы говорят не о геополитике, а о соблюдении своих прав: права на честные выборы, защиту и справедливый суд.
Сотрудничество Москвы с нелегитимным провоцирует недовольство белорусского народа - мы имеем право на постановку вопроса об искренности заявлений российской стороны о заинтересованности строить дружеские отношения с белорусами, когда Москва закрывает глаза на масштабные репрессии и преступления.
Новая Конституция - не уступка Лукашенко. И выборы, и изменения Конституции должны проходить только по желанию народа и на его условиях.
Но сейчас инициативы «спускаются сверху» и проходят по рекомендациям Москвы. Если Россия считает, что может давать такие рекомендации, значит, обязана давать и справедливую оценку происходящим преступлениям, и белорусский народ имеет право на этом настаивать.
Напомним, штаб Светланы Тихановской, НАУ и Фонд ByPOL
Все, кто совершал преступления или был свидетелем, должны понять: вы переживете Лукашенко и отвечать за свои преступления придется. Покрывать вас никто больше не будет. Ответственность неминуема.
Запуск ЕКРП дает дополнительные инструменты для давления на режим:
Политик рассказал, кто имеет право подать заявление в ЕКПР. Это как пострадавшие от насилия, так и свидетели, и сами подозреваемые (силовики), осознавшие свою вину. К 20 декабря планируется опубликовать первые списки.
Книга разработана в соответствии с законодательством. В ее создании работали адвокаты, юристы, другие специалисты.
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Отношения между Беларусью и Россией – экзамен на искренность и реальность деклараций, и пока МИД России его проваливает.
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