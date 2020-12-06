Мадуро согласился начать диалог с оппозицией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро поддержал идею политического диалога с оппозицией, которая отказалась от участия в парламентских выборах.

Целью диалога будет являться определения путей экономического восстановления страны после масштабного политического и экономического кризиса.

"Согласен с идеей об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления", – сказал Мадуро на пресс-конференции, собранной после его голосования на выборах в парламент парламентских.

Выборы в Национальную ассамблею состоялись в воскресенье, в них принимают участие более 100 объединений и партий. Свыше 20 партий, в том числе оппозиционера Хуана Гуаидо, решили на них не идти. При этом Мадуро уже заявил, готов уйти в отставку, если оппозиция получит большинство в парламенте.

Читайте также: