ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро согласился начать диалог с оппозицией

07.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро поддержал идею политического диалога с оппозицией, которая отказалась от участия в парламентских выборах.

© AP / Matias Delacroix
Венесуэла выбирает парламент на ближайшие пять лет

Целью диалога будет являться определения путей экономического восстановления страны после масштабного политического и экономического кризиса.

"Согласен с идеей об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления", – сказал Мадуро на пресс-конференции, собранной после его голосования на выборах в парламент парламентских.

Выборы в Национальную ассамблею состоялись в воскресенье, в них принимают участие более 100 объединений и партий. Свыше 20 партий, в том числе оппозиционера Хуана Гуаидо, решили на них не идти. При этом Мадуро уже заявил, готов уйти в отставку, если оппозиция получит большинство в парламенте.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целью диалога будет являться определение путей экономического восстановления страны после кризиса.
 
Новости дня
Новости политики
 
Генштаб обеспокоен активностью НАТО у границ Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика