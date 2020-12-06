Генштаб обеспокоен активностью НАТО у границ Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Беларусь обеспокоена ростом оборонных расходов в соседних государствах, заявил в воскресенье начальник главного управления генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

"США и НАТО наращивают усилия по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии. В частности, миссией ОВС НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств задействуются самолеты", – сказал он в интервью каналу СТВ.

По словам Косыгина, ранее белорусские военные фиксировали до четырех самолетов, сейчас их количество выросло до 15.

Представитель генштаба также отметил, что у Беларуси возникает вопрос, против кого данные действия направлены, но вразумительного ответа пока нет.

Косыгин заявил, что в случае обострения стратегической обстановки НАТО сможет быстро сформировать в Восточной Европе ударные группировки и подготовить их к ведению боевых действий.

"С учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше и Литве, могут быть задействованы в настоящее время", – сказал начальник управления генштаба.

Несколько дней назад президент республики Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами, заявил, что блок создает специальную группировку войск, цель которой – захват земель , расположенных на западе республики. В свою очередь в НАТО белорусскому лидеру ответили, что блок не представляет никакой угрозы для республики.

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