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Генштаб обеспокоен активностью НАТО у границ Беларуси
07.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Беларусь обеспокоена ростом оборонных расходов в соседних государствах, заявил в воскресенье начальник главного управления генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.
© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
"США и НАТО наращивают усилия по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии. В частности, миссией ОВС НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств задействуются самолеты", – сказал он в интервью каналу СТВ.
По словам Косыгина, ранее белорусские военные фиксировали до четырех самолетов, сейчас их количество выросло до 15.
Представитель генштаба также отметил, что у Беларуси возникает вопрос, против кого данные действия направлены, но вразумительного ответа пока нет.
Косыгин заявил, что в случае обострения стратегической обстановки НАТО сможет быстро сформировать в Восточной Европе ударные группировки и подготовить их к ведению боевых действий.
"С учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше и Литве, могут быть задействованы в настоящее время", – сказал начальник управления генштаба.
Несколько дней назад президент республики Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами, заявил, что блок создает специальную группировку войск, цель которой –
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В генштабе считают, что НАТО в Восточной Европе может очень быстро подготовить ударные группировки и применить их.
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