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Вечером акции протеста продолжились в некоторых районах Минска

07.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Акции протеста, которые в это воскресенье получили название Марш воли, продолжились вечером в некоторых районах Минска.

В соцсетях и телеграм-каналах размещены видеозаписи шествий в Сухарево, на Востоке, в районе улицы Матусевича.

По данным правозащитников на 21.00, задержано не менее 238 человек, из них 218 — в Минске, 8 — в Логойске, 5 — в Смолевичах, 3 — в Гродно, 2 — в Бресте, по 1 — в Витебске и Хатежино (Минский район). Телеграм-канал волонтеров "Списки задержанных" собрал информацию о 341 человеке.

Среди задержанных 14-летний подросток (в Октябрьском РУВД), 73-летняя Нина Багинская (задержана возле Академии МВД; отпущена), 79-летняя Лариса Соусь (мать известной журналистки Анны Соусь; отпущена), актер Белорусского свободного театра Алексей Сапрыкин, поэт и бард Владимир Ленкевич (в Октябрьском РУВД), челюстно-лицевой хирург Минской областной детской клинической больницы Артур Ермаркевич (в Октябрьском РУВД).

ТК "Белые халаты. News" сообщает о госпитализации из Октябрьского РУВД 34-летнего мужчины, в ногу которого попала резиновая пуля.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 6 декабря. Акции протеста, которые в это воскресенье получили название Марш воли, продолжились вечером в некоторых районах Минска. В соцсетях и...
 
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