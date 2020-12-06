Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста (Марш воли) в столице и регионах задержано не менее 200 человек.

На 18.40 волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" приводит фамилии 210 человек, правозащитный сайт spring96.org — 175 (из них 162 — в Минске, 5 — в Смолевичах, 4 — в Гродно, 2 — в Бресте, по 1 — в Витебске и Хатежино под Минском).

Среди задержанных 73-летняя Нина Багинская (возле Академии МВД; отпущена), 79-летняя Лариса Соусь (мать известной журналистки Анны Соусь; находится в Октябрьском РУВД Минска), актер Белорусского свободного театра Алексей Сапрыкин, поэт и бард Владимир Ленкевич (в Октябрьском РУВД).

В Гродно были задержаны и через три часа без составления протоколов освобождены корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.

Неделю назад на это время были известны имена 218 задержанных, по данным правозащитников, и 226 — по данным ТК "Списки задержанных".

Дополнение. ТК "Белые халаты. News" сообщил о задержании челюстно-лицевого хирурга Минской областной детской клинической больницы Артура Ермаркевича (1989 г.р.). Отмечается, что его задерживали также 10 августа, на второй день протестов против фальсификации итогов президентских выборов. В сегодняшних списках правозащитников 14-летний подросток, который доставлен в УВД Октябрьского района Минска.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 200 человек (дополнено) Минск, 6 декабря. В ходе сегодняшних акций протеста (Марш воли) в столице и регионах задержано не менее 200 человек. На 18.40 волонтерский телеграм-канал "Списки...

БелаПАН.