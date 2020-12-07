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Парламентские выборы прошли в Венесуэле

07.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. В Венесуэле прошли выборы в однопалатный парламент страны - Национальную ассамблею.

Командующий вооруженными силами Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что выборы прошли без инцидентов. Новый парламент приступит к работе 5 января.

© REUTERS / STRINGER
Мадуро согласился начать диалог с оппозицией

"Не было никаких инцидентов негативного характера, мешающих процессу, и мы хотим прежде всего поблагодарить и поздравить народ Венесуэлы", - заявил главнокомандующий.

В свою очередь венесуэльская оппозиция считает, что явка на выборы не превысила и 20%, а те, кто пришел проголосовать, и вовсе сделали это под давлением.

Признали не все

Ряд стран уже успели выразить свое отношение к прошедшим в Венесуэле выборам, заявив, что они не соответствовали демократическим принципам.

В частности, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу назвал прошедшие выборы "попыткой легитимизации режима президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро".

МИД Панамы также высказал мнение, что условия, в которых прошли выборы в Национальную ассамблею вызывают в "сомнения в результатах этих выборов".

Госсекретарь США Майка Помпео в своем Twitter назвал венесуэльские выборы "мошенничеством и фальсификацией".

О непризнании выборов заявили власти Колумбии и Канады.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Политический кризис

Предыдущие парламентские выборы в Венесуэле прошли в 2015 году, в декабре этого года полномочия действующей Национальной ассамблеи – однопалатного парламента страны – заканчиваются.

С января 2019 по январь 2020 года парламент, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо, который в январе прошлого года после массовых протестов из-за приведения Мадуро к присяге объявил себя главой государства. США и ряд стран признали Гуаидо президентом. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Нынешние выборы тоже не прошли без обоюдных политических обвинений. Оппозиция заявляла о нарушениях еще на этапе подготовки. А позже более 20 оппозиционных партий в знак протеста решили бойкотировать выборы. При этом Мадуро заявил, готов уйти в отставку, если оппозиция получит большинство в парламенте.

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Теги: Минск
 
 
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Парламент республики находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо, который в январе прошлого года объявил себя главой государства.
 
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