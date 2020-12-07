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Премьер Молдовы заявил, что не уйдет в отставку из-за протестов в стране

07.12.2020 11:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Акцию протеста в воскресенье организовала в центре Кишинева избранный президент Майя Санду.

Протестующие требовали, чтобы премьер покинул свой пост, так как "не справляется с ситуацией в стране". Санду настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Впрочем, в правительстве не намерены ничего менять. По крайней мере, пока.

"У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета, а дальше всем политикам придется быть ответственными и сделать то, что просит общество", – сказал Кику. 

© Sputnik
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По закону президент Молдовы не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду и призывают Кику уйти добровольно. Если депутатам после этого не удастся сформировать новый кабмин, Молдову ждут досрочные парламентские выборы.

На минувшей неделе парламент Молдовы урезал полномочия президента: из-под его управления вывели Службу информации и безопасности. Санду считает это "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. По данным ЦИК, Санду набрала 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация намечена на 24 декабря, до этого по закону президентом остается Игорь Додон.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие 10-12 дней правительство Молдовы обязано работать над проектом госбюджета, речи об отставке пока нет, заявил премьер-министр Ион Кику.
 
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