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Тихановская выразила готовность временно возглавить страну

07.12.2020 13:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская готова временно возглавить страну в переходный период. Она и ее команда полагают, что такой период может занять около 45 дней.

Об этом бывший кандидат в президенты рассказала в интервью TUT.BY. Светлана Тихановская отметила, что и ранее говорила о вероятности временного руководства страной на период, пока в Беларуси не пройдут новые выборы и будет выбран новый президент. Кроме того, Тихановская подчеркнула, что не остановится, пока не выйдут на волю все политические заключенные. 

При этом она подчеркнула, что править страной намерена только в переходный перед, который, по мнению ее команды, должен составить примерно 45 дней.  Об этом рассказал помощник Тихановской Франак Вячорка, отметивший, что переходный период нередко затягивается. Команда рассказала о том, что на днях будет обнародована программа конституционной реформы и помощи стране в случае смены власти.

«Мы опубликуем несколько документов: первый — предложения по проведению новых выборов, второй — программу экономической помощи на транзитный период — что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий — это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый — предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже», - отметил Вечорка.

Александр Добровольский отметил, что сейчас активно ведется работа над конституционной реформой, в частности, над проектом ново Конституции, «где правительство будет отвечать перед парламентом, будет парламентско-президентская республика».

Светлана Тихановская отметила, что ее команда создала кабинет, который станет аналогом министерств и охватит все сферы: сейчас в нем есть представители по экономике, образованию. Кабинет расширяется и сотсоит из специалистов из каждой области. Вечорко добавил, что работает также Координационный совет, многие из членов которого сейчас находятся в Беларуси и очень рискуют, поэтому полный его состав не оглашают.

Команда Светланы Тихановской готова сесть за стол переговоров с режимом Лукашенко, но делать это хочет в присутствии третьей стороны - ОБСЕ, так как перед страной будет стоять много важных вопросов, в частности, суд на сотрудниками МВД, причастными к пыткам и убийствам. Тихановская подчеркнула, что геноцид, развернутый силовиками и их руководством, никому не сойдет с рук. Однако решать вопросы надо так, чтобы не возникло ощущение интриг, в присутствии незаинтересованной стороны.

«ОБСЕ — организация, которая объединяет и Россию, и ЕС, и США, и Канаду, это лучший медиатор. Но могут быть и другие варианты. Например, в Украине медиатором выступила «нормандская четверка». Мы готовы рассматривать разные варианты, но мы понимаем, что без третьей стороны будет значительно тяжелее», - отметил Добровольский.

Напомним, штаб Светланы Тихановской, НАУ и Фонд ByPOL запустили процесс сбора заявлений о преступлениях в рамках платформы Единая Книга Регистрации Преступлений (ЕКПР).

В ООН 4 декабря прошло заседание по Беларуси. На нем сообщалось, что более двух тысяч человек пожаловались на пытки в Беларуси до, во время или после задержания на акциях протестов. 

 
 
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Светлана Тихановская готова временно возглавить страну в переходный период. Она и ее команда полагают, что такой период может занять около 45 дней.
 
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