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Новый режим санкций за нарушения прав человека вводит Евросоюз

07.12.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Новый инструмент, как ожидается, облегчит введение персональных санкций за грубые нарушения прав человека.

"Новый режим санкций ЕС будут применять против физических и юридических лиц за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми", – говорится в журнале.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Новый механизм введения санкций за нарушения прав человека начинает действовать с 8 декабря, говорится в официальном журнале ЕС.
 
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