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Новый режим санкций за нарушения прав человека вводит Евросоюз
07.12.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Новый инструмент, как ожидается, облегчит введение персональных санкций за грубые нарушения прав человека.
"Новый режим санкций ЕС будут применять против физических и юридических лиц за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми", – говорится в журнале.
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Новый механизм введения санкций за нарушения прав человека начинает действовать с 8 декабря, говорится в официальном журнале ЕС.
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