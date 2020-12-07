РФ поднимет в ОБСЕ вопрос о ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Россия намерена поднять вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии на заседании постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на четверг, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

"В свете сюжета с преследованием журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии Россия планирует поднять этот вопрос на ближайшем заседании постоянного совета ОБСЕ", – цитирует Буякевича РИА Новости.

Напомним, внештатных авторов порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвиняют в нарушении режима санкций ЕС. У них прошли обыски, с журналистов взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня".

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.

В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.