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РФ поднимет в ОБСЕ вопрос о ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия
07.12.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. Россия намерена поднять вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии на заседании постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на четверг, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"В свете сюжета с преследованием журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии Россия планирует поднять этот вопрос на ближайшем заседании постоянного совета ОБСЕ", – цитирует Буякевича РИА Новости.
Напомним, внештатных авторов порталов Baltnews и Sputnik Латвия
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества –...
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