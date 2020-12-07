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ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска

07.12.2020 19:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Европейский союз завершает подготовку третьего санкционного пакета в отношении Беларуси, сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
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По его словам, ЕС планирует ввести его в действие уже в ближайшем времени.

"Сейчас завершает работу над третьим пакетом санкций, надеюсь, ничто не помешает быстрому окончанию процесса", – сказал Боррель.

Детали нового санкционного списка пока не известны: источники в ЕС утверждают, что в него могут войти несколько десятков лиц и фирм.

В первый санкционный список, опубликованный Евросоюзом 2 октября, попали имена 40 человек, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению после прошедших президентских выборов. Второй санкционный пакет ЕС ввел 6 ноября, дополнив список еще 15 фамилиями, среди которых был Александр Лукашенко и его сын Виктор. Попавшим в "черный лист" запрещен въезд на территорию ЕС, также заморожены их активы на территории Евросоюза, если таковые имеются.

Официальный Минск ввел ответные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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Теги: Минск
 
 
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Детали нового санкционного списка пока не известны: источники в ЕС утверждают, что в него могут войти несколько десятков лиц и фирм.
 
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