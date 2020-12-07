|
ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска
07.12.2020 19:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Европейский союз завершает подготовку третьего санкционного пакета в отношении Беларуси, сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
По его словам, ЕС планирует ввести его в действие уже в ближайшем времени.
"Сейчас завершает работу над третьим пакетом санкций, надеюсь, ничто не помешает быстрому окончанию процесса", – сказал Боррель.
Детали нового санкционного списка пока не известны: источники в ЕС утверждают, что в него могут войти несколько десятков лиц и фирм.
В первый санкционный список,
Официальный Минск ввел
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детали нового санкционного списка пока не известны: источники в ЕС утверждают, что в него могут войти несколько десятков лиц и фирм.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)