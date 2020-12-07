МОК временно запретил Лукашенко участвовать в своих мероприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Президенту Беларуси и главе национального олимпийского комитета Александру Лукашенко временно запрещено участвовать во всех мероприятиях под эгидой Международного Олимпийского комитета, об этом заявил сегодня президент МОК Томас Бах.

"Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Беларуси) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК", – сказал он.

По словам Баха, в комитете пришли к заключению, что руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации.

"Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения", – добавил глава организации.

Бах также рассказал, что МОК больше не будет направлять средства в республиканский НОК.

"Деньги от МОК больше не будут поступать в НОК Беларуси, а будут идти напрямую спортсменам белорусским", – сказал он.

Президент МОК подчеркнул, что введенные против белорусских спортивных функционеров меры не повлияют на выступление спортсменов из республики на Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2021 году.

Напомним, что в октябре текущего года Свободное объединение спортсменов (СОС) обратилось в МОК с просьбой провести расследование, не нарушает ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. В то же время часть белорусских спортсменов заявила, что не согласна с позицией СОС, и "хочет спокойно и по плану готовиться к Олимпийским играм, а не участвовать в политических прениях". В конце ноября в МОК началось официальное разбирательство по факту обращения.

Кого затронут санкции?

В исполком НОК Беларуси входят Александр Лукашенко (президент НОК), его сын Виктор (первый вице-президент), Дмитрий Довгаленок (вице-президент), Полина Головина (генсек и вице-президент), а также председатель ФХБ Дмитрий Басков, директор Спортивного клуба ФПБ Валентин Боровок, главный тренер нацсборной по настольному теннису Александр Петкевич, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, ректор БГУФК Сергей Репкин, зампред Мингорисполкома Артем Цуран, старший тренер нацкоманды по художественной гимнастике Любовь Черкашина, председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель и зампред ОО "Федерация уличного спорта" Антон Юспа.

Читайте также: