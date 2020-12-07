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Новое правительство Литвы хочет добиться полной блокады БелАЭС

08.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Новое правительство Литвы собирается ускорить синхронизацию энергосетей с ЕС и продолжать блокаду Белорусской атомной станции, говорится в проекте программы кабмина республики.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Первый энергоблок отключен на БелАЭС с 3 по 11 декабря: что случилось

"Мы должны устоять под давлением и не только не допустить попадания на наш рынок выработанного на ней (Белорусской АЭС – Sputnik) электричества, но и свести к минимуму его попадание в нашу энергетическую систему", – уточняется там.

Среди целей есть абсолютная блокада АЭС в масштабе всего ЕС. В документе отмечается, что Литва по-прежнему будет придерживаться позиции, что станция небезопасна.

Новое правительство республики среди одного из приоритетов выделило создание в Литве инфраструктуры, ориентированной на "зеленую" энергетику, что позволит получить энергетическую независимость от соседних государств.

БелАЭС находится вблизи города Островец, в 50 километрах от Вильнюса. Литва критиковала проект с начала строительства станции: власти республики считают, что она несет угрозу национальной безопасности.

На АЭС установлены два реактора ВВЭР-1200 суммарной установленной мощностью 2400 МВт. Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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В программе правительства отмечается, что Литва по-прежнему будет придерживаться позиции, что станция небезопасна.
 
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