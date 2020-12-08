|
Лукашенко: Всебелорусское собрание надо сделать конституционным органом
08.12.2020 11:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
"Не знаю, поддержите или нет, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства недавно заявил, что Всебелорусское собрание установит основные принципы функционирования страны на очередную пятилетку, также будут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)