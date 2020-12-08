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Лукашенко: Всебелорусское собрание надо сделать конституционным органом

08.12.2020 11:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

"Не знаю, поддержите или нет, Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

 
Теги: Минск
 
 
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