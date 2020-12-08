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Лукашенко о санкциях МОК: пусть Бах и банда расскажут, в чем я виноват
08.12.2020 12:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обратиться в суд из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении членов исполкома Национальной олимпийского комитета, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
© AFP 2020 / Fabrice COFFRINI
В понедельник, 7 декабря, исполком МОК объявил, что отстранил от всех мероприятий под эгидой организации, в том числе Олимпийских игр, руководство белорусского НОК.
"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!" - заявил сегодня Лукашенко, посещая Столбцовскую центральную районную больницу.
По его словам, он не участвовал в мероприятиях под эгидой МОК 25 лет. "Переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете?" - продолжил Лукашенко.
Белорусский лидер констатировал, что справедливости в мире нет, а "если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом".
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Белорусский лидер уверен, что в справедливости в мире нет, а за справедливую политику ты непременно станешь врагом.
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