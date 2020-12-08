﻿ Лукашенко о санкциях МОК: пусть Бах и банда расскажут, в чем я виноват. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о санкциях МОК: пусть Бах и банда расскажут, в чем я виноват

08.12.2020 12:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обратиться в суд из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении членов исполкома Национальной олимпийского комитета, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

© AFP 2020 / Fabrice COFFRINI
Запрет Лукашенко на посещение Олимпиады имеет политическую основу - эксперт

В понедельник, 7 декабря, исполком МОК объявил, что отстранил от всех мероприятий под эгидой организации, в том числе Олимпийских игр, руководство белорусского НОК. Под санкции попали руководитель НОК Александр Лукашенко, его сын Виктор (первый вице-президент организации) и другие и члены исполкома, среди которых Дмитрий Басков, являющийся главой Федерации хоккея Беларуси.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!" - заявил сегодня Лукашенко, посещая Столбцовскую центральную районную больницу.

По его словам, он не участвовал в мероприятиях под эгидой МОК 25 лет. "Переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете?" - продолжил Лукашенко.

Белорусский лидер констатировал, что справедливости в мире нет, а "если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер уверен, что в справедливости в мире нет, а за справедливую политику ты непременно станешь врагом.
 
Новости дня
Новости политики
 
В Армении подтвердили подлинность записи разговора Лукашенко и Саргсяна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика