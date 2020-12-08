В Армении подтвердили подлинность записи разговора Лукашенко и Саргсяна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна подтвердил подлинность его с беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Sputnik Армения .

Беседа Лукашенко и Саргсяна состоялась в октябре 2016 года на саммите ОДКБ в Ереване. Накануне в сети появилась запись беседы двух лидеров. В частности, в разговоре глава белорусского государства утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов заплатить Армении пять миллиардов долларов за 7 районов Нагорного Карабаха. В свою очередь, Саргсян отвечает, что готов дать Баку шесть миллиардов, и пусть Алиев откажется от этих территорий.

"Относительно распространенной вчера вечером одним из телеграм-каналов аудиозаписи офис третьего президента получил многочисленные запросы от средств массовой информации, которые хотят выяснить, соответствует ли действительности содержащееся в аудиозаписи обсуждение, когда оно состоялось, где и почему до сих пор третий президент Армении Серж Саргсян не говорил об этом", - отмечается в комментарии офиса Саргсяна.

"Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор", — говорится в комментарии.

Sputnik обратился в пресс-службу президента Беларуси за комментариями.

К слову, некоторые детали этой беседы Лукашенко раскрыл еще в 2018-м. Тогда белорусский президент в беседе с российскими журналистами и блогерами заявил, что Беларусь и Россия имеют консолидированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и ранее предлагали Армении помощь в его разрешении. По его словам, он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения.

Война и мир в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.