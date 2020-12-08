Воскресенский: мы собираем подписи за политическую амнистию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Члены Круглого стола демократических сил выступают за проведение политической амнистии, сообщил политолог и учредитель КСДС Юрий Воскресенский.

"Сейчас мы собираем подписи под политическую амнистию. 26 тысяч человек уже проголосовало в нашем телеграм-канале. Мы нацеливаемся на 50 тысяч, потому что это то количество людей, которое обладает правом законодательной инициативы", - добавил Воскресенский.

Ранее КСДС уже анонсировал эту инициативу и отмечал, что если члены Круглого стола окажутся на Всебелорусском народном собрании в качестве делегатов, они выступят за амнистию для людей, осужденных по "протестным" статьям.

Воскресенский тогда пояснил, что производство уголовных дел потребляет ресурсы государственной системы, вырывает людей из производственной деятельности или учебного процесса, рост количества уголовных дел служит основанием для призыва введения экономических санкций со стороны оппозиции.

"Мы уверены, что люди, которые мирно выражают свою позицию, не должны подвергаться уголовному преследованию. Естественно, речь не идет о тех, кто сопротивляется работникам силовых структур, призывает к насилию, порче имущества", – констатировал политолог.

Говоря о предложениях по изменению Конституции, Воскресенский добавил, что члены КСДС считают необходимым вернуть в главный закон страны норму об ограничении числа сроков избранного президента двумя.

"Каждый - не более пяти лет. Нам кажется, это очень важная норма, которая успокоит часть общества", - отметил политолог.