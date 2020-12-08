Умер Евгений Шапошников – он был последним министром обороны СССР

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Скончался Евгений Шапошников, информацию подтвердили в аппарате "Клуба военачальников".

Он родился 3 февраля 1942 года в Ростовской области. Окончил сначала Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков, затем – Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.

С 1985 года – командующий ВВС Одесского военного округа, с 1987-го – командующий ВВС группы советских войск в Германии. В 1988 году назначен заместителем главнокомандующего ВВС, а 13 июля 1990 года главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР.

29 августа 1991 года стал министром обороны Союза, а с 14 февраля 1992 года – главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ. В 1995-1997 годах занимал пост гендиректора "Аэрофлота", в 1997-2004 годы был помощником президента РФ.

Как уточнили в аппарате "Клуба военачальников", Шапошникова похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.