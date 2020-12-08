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Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию

09.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей Всебелорусскому народному собранию. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать», - заявил Лукашенко.

По мнению главы государства, если «растворить» его полномочия, которые он передает парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, как был в 90-х.

Народное собрание будет выступать от народа и от трудовых коллективов. По словам президента, все должен решать народ.

Лукашенко предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок, а их статус значительно повысить: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

На данный момент ВНС полностью назначаемый орган власти, не выборный, а его деятельность не регулируется никакими законами. Фактически получается, что участников собрания назначает местная исполнительная вертикаль. Таким образом, легко сделать вывод, какой «народ» заседает на Всебелорусском народном собрании.

Глава государства заявил, что нужно сделать народное собрание конституционным органом.

«Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», - сказал Лукашенко.

Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года, а первое состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей...
 
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