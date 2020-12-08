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Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию
09.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей Всебелорусскому народному собранию. Об этом
«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать», - заявил Лукашенко.
По мнению главы государства, если «растворить» его полномочия, которые он передает парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, как был в 90-х.
Народное собрание будет выступать от народа и от трудовых коллективов. По словам президента, все должен решать народ.
Лукашенко предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок, а их статус значительно повысить: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.
На данный момент ВНС полностью назначаемый орган власти, не выборный, а его деятельность
Глава государства заявил, что нужно сделать народное собрание конституционным органом.
«Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», - сказал Лукашенко.
Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года, а первое состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.
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Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей...
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