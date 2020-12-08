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Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира
09.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, составленный американским изданием Forbes.
© Sputnik / Nina Zotina
В семнадцатый ежегодный рейтинг вошли женщины из 30 стран, среди них десять глав государств, 38 гендиректоров компаний и пять представительниц индустрии развлечений.
Первое место в списке десятый год подряд занимает Меркель, второе (второй год подряд) руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард, на третьем месте оказалась кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.
В рейтинг вошли также супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда (5), глава сервиса YouTube Сьюзен Войжитски (13), королева Великобритании Елизавета II (46), бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт (67), а также поп-певица Рианна (69).
Есть в списке россиянка – уже в третий раз в топ-100 попала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина (57).
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В семнадцатый ежегодный рейтинг американского журнала вошли женщины из 30 стран, среди них десять глав государств.
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