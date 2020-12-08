ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию

09.12.2020 09:31 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей Всебелорусскому народному собранию. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать», - заявил Лукашенко.

По мнению главы государства, если «растворить» его полномочия, которые он передает парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, как был в 90-х.

Народное собрание будет выступать от народа и от трудовых коллективов. По словам президента, все должен решать народ.

Лукашенко предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок, а их статус значительно повысить: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

На данный момент ВНС полностью назначаемый орган власти, не выборный, а его деятельность не регулируется никакими законами. Фактически получается, что участников собрания назначает местная исполнительная вертикаль. Таким образом, легко сделать вывод, какой «народ» заседает на Всебелорусском народном собрании.

Глава государства заявил, что нужно сделать народное собрание конституционным органом.

«Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», - сказал Лукашенко.

О Всебеоорусском народном собрании

Шестое по счёту ВНС пройдёт в конце января - начале февраля 2021 года, а первое состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

На собраниях обычно присутствуют около 2,5 тыс. человек, среди которых чиновники, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры.

Ранее, до 2016 года, ВНС проводилось до президентских выборов, однако уже второй раз это мероприятие задерживается более чем на полгода. 

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание проводится ради «реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни».

Политолог Валерий Карбалевич считает, что Всебелорусское народное собрание можно считать событием только, если исходить из того, что в Беларуси нет политики, а планы, озвученные там, на выполняются.

«Эти собрания и эти планы не рассчитаны на выполнение. Сложно припомнить в Беларуси хотя бы один план, который был бы выполнен в том виде, в котором задуман. Даже госбюджет», - заявил эксперт.

В итоге он отметил, что Всебелорусское народное собрание – это просто ритуал.

Напомним, месяцем ранее Лукашенко уже заявлял, что что планирует поделиться полномочиями с другими органами власти по действующей Конституции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко встретился с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, где предложил передать часть президентских обязанностей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Умер Евгений Шапошников – он был последним министром обороны СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика