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Белорусские власти надеются на финансовую помощь ЕАБР
09.12.2020 13:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусское правительство рассчитывает, что Евразийский банк развития увеличит финансирование, в том числе, в связи расширением санкций и проблемами в привлечении внешних ресурсов.
Намерения и пожелания официального Минска озвучил первый вице-премьер республики Николай Снопков главе ЕАБР Николаю Подгузову на встрече в Минске 10 декабря.
«Для нас ЕАБР сейчас очень важен с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, есть проблемы с фондированием внешнего финансирования. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», - сказал Снопков, которого цитирует госагентство
Снопков отметил, что белорусские власти очень рассчитывают и будут благодарны «за помощь и поддержку в этой ситуации».
Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, действующей «вне каких-то политических конструкций». Ее задача заключается в развитии экономики, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.
Напомним, директор ЕАБР по Беларуси Владимир Ермолович 16 ноября заявлял, что банк планирует в 2020 году увеличить объем кредитного портфеля в Беларуси более чем в два раза, в результате чего показатель превысит $1 млрд.
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Белорусское правительство рассчитывает, что Евразийский банк развития увеличит финансирование, и обосновывает это расширением санкций и проблемами в...
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