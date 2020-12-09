ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские власти надеются на финансовую помощь ЕАБР

09.12.2020 13:03 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусское правительство рассчитывает, что Евразийский банк развития увеличит финансирование, в том числе, в связи расширением санкций и проблемами в привлечении внешних ресурсов.

Намерения и пожелания официального Минска озвучил первый вице-премьер республики Николай Снопков главе ЕАБР Николаю Подгузову на встрече в Минске 10 декабря.

«Для нас ЕАБР сейчас очень важен с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, есть проблемы с фондированием внешнего финансирования. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», - сказал Снопков, которого цитирует госагентство БелТА.

Снопков отметил, что белорусские власти очень рассчитывают и будут благодарны «за помощь и поддержку в этой ситуации».

Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, действующей «вне каких-то политических конструкций». Ее задача заключается в развитии экономики, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.

Напомним, директор ЕАБР по Беларуси Владимир Ермолович 16 ноября заявлял, что банк планирует в 2020 году увеличить объем кредитного портфеля в Беларуси более чем в два раза, в результате чего показатель превысит $1 млрд.

О санкциях в отношении режима Лукашенко

Новые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. В черный список попали 40 белорусских чиновников, имеющих отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз к списку прибавили Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к нему

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Так что официальному Минску приходится рассчитывать на ЕАБР.

Народное антикризисное управление 18 ноября предложило ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

США 9 декабря заявили, что поддерживают европейских партнеров в их санкционной политике в отношении белорусских властей до тех пор, пока они «не изменят свою позицию и не предоставят белорусскому народу правительство, которое он заслуживает, и которое ему помогает», пишет mirnov.net. США хотели бы улучшить отношения с Беларусью при условии, что Минск учтет озабоченность Вашингтона.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 23 ноября заявил, что в ответ на санкции, введенные Евросоюзом, Беларусь расширит черный список европейских чиновников.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское правительство рассчитывает, что Евразийский банк развития увеличит финансирование, и обосновывает это расширением санкций и проблемами в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика