Белорусские власти надеются на финансовую помощь ЕАБР

Белорусское правительство рассчитывает, что Евразийский банк развития увеличит финансирование, в том числе, в связи расширением санкций и проблемами в привлечении внешних ресурсов.

Намерения и пожелания официального Минска озвучил первый вице-премьер республики Николай Снопков главе ЕАБР Николаю Подгузову на встрече в Минске 10 декабря.

«Для нас ЕАБР сейчас очень важен с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, есть проблемы с фондированием внешнего финансирования. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», - сказал Снопков, которого цитирует госагентство БелТА .

Снопков отметил, что белорусские власти очень рассчитывают и будут благодарны «за помощь и поддержку в этой ситуации».

Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, действующей «вне каких-то политических конструкций». Ее задача заключается в развитии экономики, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.

Напомним, директор ЕАБР по Беларуси Владимир Ермолович 16 ноября заявлял, что банк планирует в 2020 году увеличить объем кредитного портфеля в Беларуси более чем в два раза, в результате чего показатель превысит $1 млрд.

О санкциях в отношении режима Лукашенко

Новые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. В черный список попали 40 белорусских чиновников, имеющих отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз к списку прибавили Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к нему

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Так что официальному Минску приходится рассчитывать на ЕАБР.

Народное антикризисное управление 18 ноября предложило ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

США 9 декабря заявили, что поддерживают европейских партнеров в их санкционной политике в отношении белорусских властей до тех пор, пока они «не изменят свою позицию и не предоставят белорусскому народу правительство, которое он заслуживает, и которое ему помогает», пишет mirnov.net . США хотели бы улучшить отношения с Беларусью при условии, что Минск учтет озабоченность Вашингтона.