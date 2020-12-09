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Песков: Москва сожалеет о решении МОК в отношении Лукашенко

09.12.2020 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. В Кремле сожалеют о решении Международного олимпийского комитета запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© REUTERS / POOL
Лукашенко о санкциях МОК: пусть Бах и банда расскажут, в чем я виноват

В понедельник, 7 декабря, было объявлено, что МОК вводит временный запрет для президента Беларуси и главы Национального олимпийского комитета страны Александра Лукашенко, вице-президента НОК Виктора Лукашенко, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова и ряда других лиц на участие во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. 

"Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта", – отметил Песков, говоря об этом решении МОК.

На просьбу уточнить, согласится ли президент РФ Владимир Путин сейчас, например, по традиции поиграть в хоккей с белорусским коллегой, представитель Кремля ответил: "Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь".

Реакции России ждали

Во вторник, 8 декабря, посещая Столбцовскую центральную районную больницу, Александр Лукашенко эмоционально высказался об объявленном накануне решении МОК. Он заявил, что Беларуси следовало бы обратиться в суд: "Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю!" 

© Sputnik
Лукашенко: флаг РФ на Паралимпиаде – протест против несправедливости

Белорусский лидер констатировал, что справедливости в мире нет, а "если ты справедливую политику выстраиваешь – будешь врагом". 

Президент вспомнил и события 2016-го, когда МОК принял решение о временном отстранении Паралимпийского комитета России от участия в Паралимпиаде в Бразилии.

"Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия", – сказал он. 

Запрет МОК

7 декабря МОК заявил о том, что решил временно запретить всем членам руководства НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в организации пришли к заключению, что руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации. При этом деньги от МОК больше не будут поступать в белорусский национальный комитет, а пойдут напрямую спортсменам.

© Photo : ФХБ
МОК ждет решения ИИХФ о переносе ЧМ-2021 из Беларуси

"Сейчас слово за ИИХФ, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос (о переносе Чемпионата мира – Sputnik). В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения", – добавил Бах.

В исполком НОК Беларуси входят Александр Лукашенко, его сын Виктор, председатель ФХБ Дмитрий Басков, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, старший тренер нацкоманды по художественной гимнастике Любовь Черкашина и ряд других функционеров.

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Теги: Минск
 
 
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В Кремле подчеркнули, что дорожат отношениями с Республикой Беларусь, которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта.
 
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