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Песков: Москва сожалеет о решении МОК в отношении Лукашенко
09.12.2020 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. В Кремле сожалеют о решении Международного олимпийского комитета запретить президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник, 7 декабря, было объявлено, что МОК вводит временный запрет для президента Беларуси и главы Национального олимпийского комитета страны Александра Лукашенко, вице-президента НОК Виктора Лукашенко, члена исполкома НОК Дмитрия Баскова и ряда других лиц на участие во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.
"Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта", – отметил Песков, говоря об этом решении МОК.
На просьбу уточнить, согласится ли президент РФ Владимир Путин сейчас, например, по традиции поиграть в хоккей с белорусским коллегой, представитель Кремля ответил: "Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь".
Реакции России ждали
Во вторник, 8 декабря, посещая Столбцовскую центральную районную больницу, Александр Лукашенко эмоционально высказался об объявленном накануне решении МОК. Он заявил, что Беларуси следовало бы обратиться в суд: "Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю!"
Белорусский лидер констатировал, что справедливости в мире нет, а "если ты справедливую политику выстраиваешь – будешь врагом".
Президент вспомнил и события 2016-го, когда МОК принял решение
"Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия", – сказал он.
Запрет МОК
7 декабря МОК заявил о том, что решил временно
© Photo : ФХБ
"Сейчас слово за ИИХФ, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос (о переносе Чемпионата мира – Sputnik). В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения", – добавил Бах.
В исполком НОК Беларуси входят Александр Лукашенко, его сын Виктор, председатель ФХБ Дмитрий Басков, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, старший тренер нацкоманды по художественной гимнастике Любовь Черкашина и ряд других функционеров.
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В Кремле подчеркнули, что дорожат отношениями с Республикой Беларусь, которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта.
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