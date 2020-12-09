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Белорусских силовиков могут включить в базу Интерпола
09.12.2020 15:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура Литвы официально завела первое уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции. Начато досудебное расследование по фактам пыток в отношении гражданина Беларуси Максима Хорошина. Это может привести к тому, что силовики, причастные в Беларуси к пыткам и насилию, будут внесены в списки Интерпола, как преступники.
Максим Хорошин, бизнесмен из Минска, подвергся пыткам во время и после задержания людьми в масках. Он вместе с семьей вынужден был покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве.
«Это серьезный шаг к справедливости. Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может
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Генеральная прокуратура Литвы официально завела первое уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции. Начато досудебное расследование по фактам пыток в...
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