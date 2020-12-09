Белорусских силовиков могут включить в базу Интерпола

Генеральная прокуратура Литвы официально завела первое уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции. Начато досудебное расследование по фактам пыток в отношении гражданина Беларуси Максима Хорошина. Это может привести к тому, что силовики, причастные в Беларуси к пыткам и насилию, будут внесены в списки Интерпола, как преступники.

Максим Хорошин, бизнесмен из Минска, подвергся пыткам во время и после задержания людьми в масках. Он вместе с семьей вынужден был покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве.

«Это серьезный шаг к справедливости. Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую Книгу Регистрации Преступлений. Материалы проверки, которые юристы составляют из базы ЕКРП, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции. Период безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных беларусов, закончился. Теперь каждый из них может оказаться в списках Интерпола», - заявил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.

Ранее сообщалось, что 30 ноября от имени офиса Светланы Тихановской адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина. Генпрокуратура Литвы проверила материалы и согласилась, что их достаточно для полноценного уголовного преследования.