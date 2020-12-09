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В Кремле прокомментировали санкции МОК в отношении Лукашенко
10.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Кремле выразили сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и запретить ему участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
Песков напомнил, что несмотря ни на что Лукашенко является действующим президентом Беларуси, и продолжил:
«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта».
Напомним, 7 декабря Международный олимпийский комитет
Комитет также принял решение приостановить все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году: средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.
Ответная реакция Лукашенко не заставила себя долго ждать. 8 декабря, посещая Столбцы, Александр Лукашенко
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В Кремле выразили сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и запретить ему участвовать в...
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