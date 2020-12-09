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В Кремле прокомментировали санкции МОК в отношении Лукашенко

10.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Кремле выразили сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и запретить ему участвовать в мероприятиях под эгидой комитета, включая Олимпийские игры. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

Песков напомнил, что несмотря ни на что Лукашенко является действующим президентом Беларуси, и продолжил:

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта».

Напомним, 7 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно запретить президенту Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко, его старшему сыну первому вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК принимать участие в мероприятиях МОК.

Комитет также принял решение приостановить все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году: средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Ответная реакция Лукашенко не заставила себя долго ждать. 8 декабря, посещая Столбцы, Александр Лукашенко назвал МОК «бандой» и заявил, что подаст на них в суд. Видимо, лишение его возможности посещать зрелищные спортивные мероприятия, стало неприятным сюрпризом.

 
 
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В Кремле выразили сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и запретить ему участвовать в...
 
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