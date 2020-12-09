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Навсегда в истории страны: Лукашенко направил телеграмму родным Кебича
10.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Вячеслав Францевич Кебич, руководивший Беларусью в исторический период рубежа эпох, обладал неоспоримым авторитетом и в нашей стране, и далеко за ее пределами.
Телеграмму с такими словами направил родным и близким Кебича Александр Лукашенко.
"Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами. Вячеслав Францевич – незаурядный политик, непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси – руководил республикой в исторический период, на рубеже эпох", – говорится в телеграмме.
Кебич руководил страной в первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов.
"Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича", – отмечается в телеграмме.
Лукашенко вспоминает, что мог не соглашаться с Вячеславом Францевичем в некоторых вопросах как политические соперники.
"Но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение. От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа. Светлая память ему и благодарность за служение Отечеству", – сказано в телеграмме.
Первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич умер в Минске на 85-м году жизни.
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Александр Лукашенко в телеграмме, адресованной родным и близким Вячеслава Францевича Кебича, выразил слова благодарности за его служение Беларуси.
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