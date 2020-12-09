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Представительство ЕС рассказало о встрече западных дипломатов с Макеем

10.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Западные дипломаты встретились с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, говорится на сайте Представительства ЕС в Беларуси.

Во встрече принимали участие главы дипломатических миссий ЕС и стран-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США.

© Sputnik Анна Нефедова
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Чего дипломаты ждут от Беларуси?

"Дипломаты поинтересовались планами белорусских властей по соблюдению требований конституции страны и международных обязательств в отношении основных прав и свобод, а также верховенства закона", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что следование белорусских властей обозначенным принципам должно выражаться среди прочего через прекращение "задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными демонстрантами", освобождение всех политзаключенных и несправедливо задержанных, преследование тех, кто санкционировал и совершали акты насилия.

Еще один пункт, обозначенный дипломатами, связан с проведением "свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением".

Дипломаты также рассказали о возможных сценариях развития двусторонних отношений, если белорусские власти предпримут ощутимые "шаги по восстановлению верховенства закона".

© REUTERS / POOL
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Как будут развиваться отношения Беларуси и западных стран?

Присутствующие на встрече дипломаты подтвердили готовность своих правительств поддерживать и национальный диалог в Беларуси и защищать суверенитет и независимость республики.

"Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, которые мешают дипломатическому сообществу в Беларуси выполнять свои стандартные дипломатические обязанности в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания", - говорится в сообщении представительства.

Кроме того, дипломаты надеются, что Беларусь согласится на возвращение в страну послов Литвы и Польши, а также их дипломатического персонала.

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Теги: Минск
 
 
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Среди прочего дипработники выразили надежду на то, что послы Литвы и Польши вернутся в Беларусь до конца года.
 
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