YouTube удаляет контент, оспаривающий победу Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Видеохостинг YouTube начинает удалять контент, который содержит недостоверную информацию о махинациях на президентских выборах в США, об этом сообщила пресс-служба сервиса.

"Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020", - говорится в сообщении.

В минувший вторник, как пояснили в YouTube, "достаточное количество штатов" закончили сертифицировать итоги выборов, подтвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп пока не признал поражения – он сам и его штаб утверждают, что демократы "украли" победу. Трамп пытается оспорить итоги выборов и утверждает, что Байден победил незаконно.

По информации видеосервиса, только за сегодняшний день было удалено более восьми тысяч каналов и тысячи роликов, распространяющих недостоверную информацию о выборах или просто нарушающих политику компании в отношении президентской гонки.

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