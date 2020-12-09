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YouTube удаляет контент, оспаривающий победу Байдена
10.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек – Sputnik. Видеохостинг YouTube начинает удалять контент, который содержит недостоверную информацию о махинациях на президентских выборах в США, об этом сообщила пресс-служба сервиса.
"Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020", - говорится в сообщении.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
В минувший вторник, как пояснили в YouTube, "достаточное количество штатов" закончили сертифицировать итоги выборов, подтвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.
Действующий президент США Дональд Трамп пока не признал поражения – он сам и его штаб утверждают, что демократы "украли" победу. Трамп пытается оспорить итоги выборов и утверждает, что Байден победил незаконно.
По информации видеосервиса, только за сегодняшний день было удалено более восьми тысяч каналов и тысячи роликов, распространяющих недостоверную информацию о выборах или просто нарушающих политику компании в отношении президентской гонки.
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Владельцы более восьми тысяч каналов, разместивших подобные ролики, уже получили уведомления об удалении.
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