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Генпрокуратура Беларуси назвала вмешательством во внутренние дела решение литовской Генпрокуратуры начать досудебное расследование по заявлению Максима Хорошина о пытках
10.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 декабря. Белорусская Генпрокуратура отреагировала на сообщение Генпрокуратуры Литвы о начале досудебного расследования по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина о пытках.
"Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", — говорится в комментарии ведомства.
"В настоящее время по заявлению указанного гражданина компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку, и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством", — сообщает Генпрокуратура.
Отмечается также, что в МИД направлена информация "о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства".
9 декабря генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина на основании статьи 100-3 УК Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).
В Генпрокуратуре Литвы отметили: универсальная юрисдикция подразумевает, что "уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами наступает независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено". К таким преступлениям, согласно УК Литвы, относятся пытки как одно из преступлений против человечности.
"Гражданство каждого человека определяет особенности его отношений со своим и другими государствами, — заявил генпрокурор Пашилис. — Некоторые государства гарантируют своим гражданам очень широкие личные права и свободы, в то время как другие стремятся целенаправленно сужать границы демократии. Мир очень разнообразен, однако все мы имеем равное право на жизнь и достоинство, независимо от нашей национальности, и право на помощь со стороны других государств, если эти основные права были грубо нарушены".
"Я понимаю, что это досудебное расследование будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и сегодня никто не может сказать, когда и чем это закончится. Однако если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации — законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательств для судебного разбирательства. Наша собственная история обязывает нас не оставаться в стороне", — подчеркнул он.
Как отметили в Генпрокуратуре Литвы, чтобы доказать в суде совершение указанного преступления, "нужно представить доказательства, что пытки совершались от имени государства". В надзорном органе также не исключили, что проверка всех обстоятельств, на которые ссылается Хорошин, "раскроет данные о других потенциальных жертвах".
Организовать и контролировать досудебное расследование поручено управлению уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы, следственные действия будет вести отдел криминальной полиции Литвы.
Совладелец минского цветочного магазина "Первый цветной" Максим Хорошин был задержан 13 октября в белорусской столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. В ГУВД Мингорисполкома информацию о причиненных ему телесных повреждениях назвали "еще не проверенной" и заявили, что у него есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки.
18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси.
На пресс-конференции 27 ноября в Вильнюсе адвокат Гедрюс Данелюс сообщил, что в Генпрокуратуру Литвы подано заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны представителей власти Беларуси. Он отметил, что помимо заявления были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, описывающие телесные повреждения потерпевшего, фото- и видеоматериалы. Также было указано имя "человека, который мог совершить это преступление", — представителя главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Победой в таком процессе, по словам адвоката, будет само обвинительное решение как таковое.
БелаПАН.
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Генпрокуратура Беларуси назвала вмешательством во внутренние дела решение литовской Генпрокуратуры начать досудебное расследование по заявлению Максима Хорошина о пытках
Минск, 9 декабря. Белорусская Генпрокуратура отреагировала на сообщение Генпрокуратуры Литвы о начале досудебного расследования по заявлению гражданина...
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