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Тихановская проведет в Берлине переговоры с президентом ФРГ Штайнмайером

10.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 декабря. Светлана Тихановская 13—14 декабря посетит Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

В первый день она примет участие в экуменической молитве в Берлинском кафедральном соборе, после чего выступит с речью. Во второй день Тихановская встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

6 октября в Берлине Тихановская провела переговоры с канцлером Ангелой Меркель. "Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключенных. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных", — сообщила пресс-служба Тихановской по итогам встречи.

Она подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или Европы, а следствие внутрибелорусского кризиса и главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением и терпеть его больше не намерен, сказала Тихановская.

По ее словам, белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям для преодоления последствий кризиса.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 декабря. Светлана Тихановская 13—14 декабря посетит Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты. В первый день...
 
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