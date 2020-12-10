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Президент вручил БНТУ орден Трудовой Славы

10.12.2020 11:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Беларусь переживает очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

© Photo : Телеканал ОНТ
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Глава государства посещает сегодня Белорусский национальный технический университет по случаю 100-летия ВУЗа.

"Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений", - приводит слова белорусского лидера БелТА.

Президент также вручил БНТУ орден Трудовой Славы - такая награда университету вручается впервые в истории. Кроме того, ордена получил ряд сотрудников образовательного учреждения.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства сегодня поздравил Белорусский национальный технический университет со 100-летним юбилеем.
 
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