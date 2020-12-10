Президент вручил БНТУ орден Трудовой Славы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Беларусь переживает очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства посещает сегодня Белорусский национальный технический университет по случаю 100-летия ВУЗа.

"Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений", - приводит слова белорусского лидера БелТА .

Президент также вручил БНТУ орден Трудовой Славы - такая награда университету вручается впервые в истории. Кроме того, ордена получил ряд сотрудников образовательного учреждения.

Последует

Читайте также:

Студент минского вуза умер на самоизоляции - СК проводит проверку

В МГЛУ рассказали, смогут ли восстановиться отчисленные студенты