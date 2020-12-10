Лукашенко о ситуации у границ Беларуси: идет нагнетание обстановки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Силы и средства, которые в случае конфликта или военных действий вместе выступят на защиту Беларуси и России, созданы в РФ, об этом сообщил президент Александр Лукашенко.

Планирование плана применения региональной группировки войск Беларуси и России обсуждается сегодня на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Александром Вольфовичем.

На встрече глава государства отметил, что хотел бы услышать, есть ли что-то новое в связи с переработанными документами и что еще, если нужно, предстоит сделать. По его словам, сейчас идет нагнетание обстановки.

"Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни "убаюкивали" и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то", - цитирует президента БелТА .

Лукашенко подчеркнул, что "у нас за спиной находится действительно мощная армия, вторая в мире". Тем не менее, успокаиваться нельзя.

Для защиты западных границ

Лукашенко подчеркнул, что региональная группировка существует согласно договоренностям Союзного государства для защиты границ на западном направлении. Ее основу составляют Вооруженные Силы Беларуси.

По словам белорусского лидера, аналогичная работа ведется и в России. Он выразил уверенность в том, что президенту РФ также будет доложено о результатах этой работы.

"В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России", - сказал он.

Читайте также: