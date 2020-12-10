Евродипломаты встретились с Макеем и попросили соблюдать Конституцию

Девятого декабря главы дипломатических миссий Евросоюза и государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США провели встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем и обсудили соблюдение прав человека в Беларуси.

Как сообщает представительство ЕС в Беларуси, дипломаты осведомились у главы белорусского МИД о том, планируют ли белорусские власти соблюдать собственную Конституцию, которая никак не предполагает массовых арестов, пыток и нарушения фундаментальных прав человека.

Дипломаты подняли тему освобождения политических заключенных, прекращение пыток и бесчеловечного отношения к протестующим, судебного преследования силовиков, которые санкционировали и применяли несоизмеримое насилие по отношению к мирным гражданам, приведшее к травмам, ранениям, гибели людей, а также сформировали атмосферу полного беззакония в стране. Кроме того, дипломаты полагают, что в Беларуси следует провести новые, свободные и честные выборы.

Также министру было рассказано о том, какие возможные сценарии могут ожидать двусторонние отношения в случае, если белорусские власти прекратят репрессии. Дипломаты также призвали власти страны воздержаться от давления на дипсообщество, которое осуществляет свои обязанности, а также напомнили о выдворенных из страны послов Польши и Литвы.

«Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее», - говорится в сообщении .

Отметим, что на сайте МИД Беларуси никакой информации о встрече так и не было опубликовано.

История вопроса

Международное сообщество не признало результаты августовских выборов в Беларуси. После развернутого насилия белорусских силовиков, ситуация накалилась.

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками. Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских властей может быть введен уже в середине декабря.

Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл в ноябре призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.

4 декабря в ООН прошло заседание по Беларуси. Там потребовали , чтобы власти Беларуси прекратили насилие, начали диалог с гражданским обществом, выполнили рекомендации Московского механизма ОБСЕ и экспертов ООН.