|
Евродипломаты встретились с Макеем и попросили соблюдать Конституцию
10.12.2020 13:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Девятого декабря главы дипломатических миссий Евросоюза и государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США провели встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем и обсудили соблюдение прав человека в Беларуси.
Как сообщает представительство ЕС в Беларуси, дипломаты осведомились у главы белорусского МИД о том, планируют ли белорусские власти соблюдать собственную Конституцию, которая никак не предполагает массовых арестов, пыток и нарушения фундаментальных прав человека.
Дипломаты подняли тему освобождения политических заключенных, прекращение пыток и бесчеловечного отношения к протестующим, судебного преследования силовиков, которые санкционировали и применяли несоизмеримое насилие по отношению к мирным гражданам, приведшее к травмам, ранениям, гибели людей, а также сформировали атмосферу полного беззакония в стране. Кроме того, дипломаты полагают, что в Беларуси следует провести новые, свободные и честные выборы.
Также министру было рассказано о том, какие возможные сценарии могут ожидать двусторонние отношения в случае, если белорусские власти прекратят репрессии. Дипломаты также призвали власти страны воздержаться от давления на дипсообщество, которое осуществляет свои обязанности, а также напомнили о выдворенных из страны послов Польши и Литвы.
«Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее», - говорится в
Отметим, что на сайте МИД Беларуси никакой информации о встрече так и не было опубликовано.
История вопроса
Международное сообщество не признало результаты августовских выборов в Беларуси. После развернутого насилия белорусских силовиков, ситуация накалилась.
Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл в ноябре
4 декабря в ООН прошло заседание по Беларуси. Там
По информации правозащитников «Весны», за ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили 2 383 человека (всего число задержанных превысило 2800 человек), которые были задержаны во время различных акций протеста. Таким образом,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девятого декабря главы дипломатических миссий Евросоюза и государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США провели встречу с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)