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В Москве заявили о желании Риги выдавить из Латвии СМИ, связанные с Россией

10.12.2020 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Рига хочет выдавить из Латвии все связанные с Россией СМИ, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Ситуация вокруг журналистов Sputnik это вновь доказывает", - приводит слова Буякевчиа РИА Новости.

Давление на Sputnik и Baltnews

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Киселев призвал власти Латвии прекратить преследование авторов Sputnik

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия поднимет вопрос о происходящем вокруг Sputnik Латвия и Baltnews на постоянном совете ОБСЕ.
 
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