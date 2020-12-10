Макей призвал партнеров по СНГ извлечь уроки из ситуации вокруг Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал коллегам по СНГ о событиях в республике и призвал вынести из этого уроки, сообщает БелТА .

Сегодня в режиме видеоконференции прошло заседание Совета глав МИД стран СНГ. Участники, по словам Макея, "обменялись информацией о ситуации, складывающейся в нашем регионе, по периметру наших границ, внутри наших государств".

"Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается сейчас ситуация внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость сделать уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ", - заявил Макей.

По словам главы белорусского МИД, "на это обратили внимание все мои коллеги".

СНГ должно функционировать

Макей заметил, что для Беларуси "абсолютно четко и понятно то, что эта структура - Содружество Независимых Государств - должна функционировать, должна и дальше оставаться площадкой не только для обмена мнениями, но и принятия решений по всемерному углублению сотрудничества в различных сферах и областях".

Он добавил, что на заседании министры обсудили проекты документов, которые позднее будут выноситься на рассмотрение глав государств СНГ (Совет глав государств СНГ пройдет 18 декабря по видеосвязи).

"Наиболее важными из них являются концепция дальнейшего развития СНГ и план по реализации этой концепции. План обширный, включает 60 пунктов и также охватывает практически все сферы жизнедеятельности нашей организации", - уточнил Макей.

Адекватная реакция на угрозы

Белорусский министр подчеркнул, что странам СНГ необходимо своевременно выявлять угрозы по периметру своих границ и принимать адекватные меры реагирования на них.

"Мы видим, с какими угрозами сейчас сталкиваемся в сфере военно-политической безопасности. Эти угрозы по периметру наших границ. Поэтому мы должны находить своевременные и адекватные ответы на них", - заявил Макей.

Он отметил, что стороны уделили особое внимание вопросам международной и региональной безопасности. По его словам, в рамках обсуждения этого вопроса приняты проект концепции военного сотрудничества на период до 2025 года, а также программа сотрудничества между пограничными ведомствами государств Содружества, рассчитанная на ближайшие пять лет.

"Думаю, эти документы создают важную основу для дальнейшего взаимодействия соответствующих ведомств на пространстве СНГ. Они действительно важны", - заметил глава МИД республики.

По его словам, министры приняли ряд документов, которые являются важными для организации ежедневного практического взаимодействия между различными институтами государств Содружества.

Оценивая заседание СМИД СНГ глава белорусского внешнеполитического ведомства, заявил, что оно было "насыщенным, конструктивным и, самое главное, результативным".