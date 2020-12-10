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Завершена процедура ратификации виз с РФ
10.12.2020 15:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь завершила все ратификационные процедуры по соглашению о взаимном признании виз с Россией. Документы были согласованы и одобрены Александром Лукашенко.
В четверг 10 декабря на Национальном правовом портале был опубликован закон о ратификации соглашения. Он принят Палатой представителей, одобрен Советом Республики и подписан Александром Лукашенко.
Документ предполагает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь. Стороны не могли ратифицировать соглашение более двух лет.
Напомним, что в конце прошлого года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз «в самое ближайшее время», власти сообщали несколько раз на протяжении последних двух лет. В 2019 году глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун
В начале 2020 года отношения между странами временно испортились: Александр Лукашенко в выборный год занимался поиском врагов, посягающих на белорусскую стабильность, и изначально обрушил свой гнев именно на РФ (вспомним странную и полную загадок
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Беларусь завершила все ратификационные процедуры по соглашению о взаимном признании виз с Россией. Документы были согласованы и одобрены Александром Лукашенко.
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