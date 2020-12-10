Завершена процедура ратификации виз с РФ

Беларусь завершила все ратификационные процедуры по соглашению о взаимном признании виз с Россией. Документы были согласованы и одобрены Александром Лукашенко.

В четверг 10 декабря на Национальном правовом портале был опубликован закон о ратификации соглашения. Он принят Палатой представителей, одобрен Советом Республики и подписан Александром Лукашенко.

Документ предполагает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь. Стороны не могли ратифицировать соглашение более двух лет.

заявил , что соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств. Напомним, что в конце прошлого года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, что соглашение по взаимному признанию виз может быть принято только после решения президентов двух государств.

сообщал , что соглашение с Россией о взаимном признании виз должно было вступить в силу в течение года, но что-то снова пошло не так. О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз «в самое ближайшее время», власти сообщали несколько раз на протяжении последних двух лет. В 2019 году глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, что соглашение с Россией о взаимном признании виз должно было вступить в силу в течение года, но что-то снова пошло не так.