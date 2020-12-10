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Документ вынесут на заседание Высшего Госсовета Союзного государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенту представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России Cегодня президент встретился с министром обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Они представили главе государства предложения по переработке...

Cегодня президент встретился с министром обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Напомним, совместная группировка предусмотрена для защиты границ на западном направлении. Ее основу составляют Вооруженные силы нашей страны. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Ранее были достигнуты договоренности, чтобы актуализировать план применения региональной группировки с учетом ситуации на западных границах и в мире.Совместная группировка - это прежде всего механизм стратегического сдерживания, а также отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства. Разработкой плана занимались генштабы России и Беларуси с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки. Представленный сегодня план президент одобрил.Аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. Следующий шаг - стратегический документ вынесут на заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Его проведение планируется в декабре.