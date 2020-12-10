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Президенту представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России
10.12.2020 16:09 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTCегодня президент встретился с министром обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Они представили главе государства предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Напомним, совместная группировка предусмотрена для защиты границ на западном направлении. Ее основу составляют Вооруженные силы нашей страны. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Ранее были достигнуты договоренности, чтобы актуализировать план применения региональной группировки с учетом ситуации на западных границах и в мире.
Совместная группировка - это прежде всего механизм стратегического сдерживания, а также отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства. Разработкой плана занимались генштабы России и Беларуси с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки. Представленный сегодня план президент одобрил.
Александр Вольфович, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси: "У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. В переработанном плане также уточнен боевой состав региональной группировки войск. За пять лет изменились и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями. Упор делаем на закупку образцов нашего военно-промышленного комплекса, приобретаем и в Российской Федерации. Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями-россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое".
Документ вынесут на заседание Высшего Госсовета Союзного государстваАналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. Следующий шаг - стратегический документ вынесут на заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Его проведение планируется в декабре.
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Президенту представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России
Cегодня президент встретился с министром обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Они представили главе государства предложения по переработке...
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