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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в формате видеоконференции
10.12.2020 16:09 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит сегодня в формате видеоконференции. Тем для обсуждения достаточно. На повестке дня информационная безопасность, военное сотрудничество, развитие интеграции, региональные и международные проблемы. Рассмотрят и программу укрепления пограничной безопасности на внешних рубежах.
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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит сегодня в формате видеоконференции. Тем для обсуждения достаточно. На повестке дня информационная...
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