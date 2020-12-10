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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

10.12.2020 16:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О том, что надо своевременно реагировать на возникающие угрозы,  сегодня говорили и на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Обмен мнениями прошел в формате видеоконференции. На повестке  - информационная безопасность, военное сотрудничество, развитие интеграции, региональные и международные проблемы. Разговор коснулся и укрепления пограничной безопасности на внешних рубежах. 

В. Макей: Военное сотрудничество стран СНГ важно в текущей геополитической ситуации

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В рамках обсуждения этого вопроса также принять проект концепции военного сотрудничества до 2025 года. И программа сотрудничества между пограничными ведомствами наших государств на ближайшие 5 лет. Я думаю, что эти документы создают очень важную основу для дальнейшего взаимодействия ведомств на пространстве СНГ. И это действительно важно, потому что мы видим, с какими угрозами мы сейчас сталкиваемся в сфере геополитической безопасности. Эта угроза существует по периметру наших границ, поэтому мы должны находить своевременные и адекватные ответы на эти угрозы".

Возобновить продуктивное сотрудничество

Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул:  в вопросе представления страны на международной арене страна не потерпит менторского тона со стороны своих партнеров. МИД подчеркнул:  нужно прекратить взаимные обвинения и возобновить работу на равных в тех сферах, в которых возможно сотрудничество.

 
 
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О том, что надо своевременно реагировать на возникающие угрозы,  сегодня говорили и на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Обмен мнениями прошел в...
 
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