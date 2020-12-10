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В. Макей: Военное сотрудничество стран СНГ важно в текущей геополитической ситуации

Возобновить продуктивное сотрудничество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заседание Совета министров иностранных дел СНГ О том, что надо своевременно реагировать на возникающие угрозы, сегодня говорили и на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Обмен мнениями прошел в...

О том, что надо своевременно реагировать на возникающие угрозы, сегодня говорили и на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Обмен мнениями прошел в формате видеоконференции. На повестке - информационная безопасность, военное сотрудничество, развитие интеграции, региональные и международные проблемы. Разговор коснулся и укрепления пограничной безопасности на внешних рубежах.Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул: в вопросе представления страны на международной арене страна не потерпит менторского тона со стороны своих партнеров. МИД подчеркнул: нужно прекратить взаимные обвинения и возобновить работу на равных в тех сферах, в которых возможно сотрудничество.