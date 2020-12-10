Глава МИД Беларуси раскрыл подробности встречи с западными послами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "агиткой" требования представительства ЕС к властям республики, сообщает БелТА .

Главы дипмиссий государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США встретились с Макеем накануне и призвали белорусские власти воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в выполнении своих стандартных обязанностей "в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания". Согласно сообщению, дипломаты также высказали ожидание, что Минск согласится на возвращение послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.

Зачитали "агитку"

Комментируя сам факт встречи, глава белорусского МИД назвал ее нормальной практикой, "когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия".

Вместе с тем он обратил внимание, что стороны обратили намного больше вопросов, чем указано в заявлении по итогам встречи представительства ЕС. Кроме того, добавил Макей, "обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении". "Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза", - пояснил министр.

"Да, действительно представитель Европейского союза зачитал "агитку" в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти. И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем", - сказал он.

При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.

"Ради бога, пусть это остается на их совести", - заключил министр.

Макей также обратил внимание на то, что западные димпломаты рассказали об итогах встречи, когда та еще была далека от завершения.

Последствия санкций

Министр рассказал, что по инициативе западных дипломатов обсуждались вопросы, связанные с внешним посредничеством при урегулировании ситуации в Беларуси. По словам Макея, он четко довел до партнеров позицию Минска по этому вопросу. Он обратил внимание, что "все международные механизмы, которые сегодня вовлечены в критику Беларуси, находятся под влиянием западных структур".

"И мы не можем доверять, скажем так, результатам деятельности этих международных инструментов, механизмов в силу их заангажированности. Мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси", - сказал он.

Отдельно в ходе встречи министр уделил внимание вопросу санкций. Напомним, Евросоюз в настоящее время готовит третий пакет ограничительных мер, которые должны затронуть экономику страны.

"Наше мнение - в какой бы красивой обертке это ни подавалось, но санкции никогда не приводили и не приведут к каким-то позитивным изменениям или к решению тех или иных проблем", - сказал Макей.

По его словам, Минск адекватно отвечает на введенные санкции.

"Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению ситуации, положения обычных людей в Беларуси", - добавил он.

Глава МИД отметил, что "Беларусь, как показала новейшая история, справится с трудностями и найдет возможность выхода из этой ситуации". "Но что нежелательно - это дальнейшая попытка, дальнейшее продвижение этого санкционного движения. Это однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе", - отметил он.

"И я не думаю, что это будет в интересах того же самого Европейского союза", - сказал Макей.

Перенациливание средств

Белорусский министр констатировал ЕС перенацеливает средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества. Деньги, как выразился Макей, уходят "на вояжи оппонентов действующей власти, которые сейчас курсируют по заграницам".

"Когда нам говорили, что эти проекты рассчитаны на развитие гражданского общества в Беларуси, мы поддерживали такие начинания. Но сейчас видим, что те средства, которые тратились на реализацию проектов (сейчас эти проекты, как нам было сказано, прекращаются), перенацеливаются на вояжи оппонентов действующей власти, которые сейчас курсируют по заграницам. Ради бога, пусть это будет на совести тех, кто инициирует такие вещи", - сказал Макей.

Сейчас, по его словам, ряд неправительственных организаций и общественных объединений, работавших с ЕС, "лишаются соответствующего финансирования и не смогут продолжать свою работу".

"То есть мы видим, что белорусское гражданское общество делится на "белых" и "черных", - отметил Макей.

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