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ГУВД: за вывешивание незарегистрированной символики – "административка"

10.12.2020 19:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Вывешивание незарегистрированной символики "для публичной демонстрации" будет фиксироваться для проведения проверки, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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Бело-красно-белые флаги на балконах, окнах и фасадах милиция трактует как проведение массового мероприятия – пикетирование. За это предусматривается административная ответственность.

"Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях", трактуется как проведение массового мероприятия – пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч.1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность", – говорится в официальном сообщении ГУВД Мингорисполкома.

Наказания по этой статье – штраф в размере до 30 базовых величин (до 810 рублей или 318 долларов по нынешнему курсу) или административный арест.

В ГУВД сообщили, что за вывешивание незарегистрированной бело-красно-белой символики уже составлено более 20 протоколов, которые направлены в суд для рассмотрения.

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Теги: Минск
 
 
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Вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия.
 
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