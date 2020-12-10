Латушко рассказал про судьбу ОМОНа и про хаос после смены власти

Как будет решаться вопрос с сотрудниками ОМОНа, если сменится власть, и как будут бороться с хаосом новые руководители, рассказал член президиума КС и руководитель НАУ Павел Латушко в интервью блогеру инфлюенсеру Татьяне Мартыновой 9 декабря. Речь шла также о санкциях ЕС и США.

Где вы возьмете ОМОН, который арестует ОМОН?

Павел Латушко ответил на вопрос зрителей стрима о том, что будет с ОМОНом, если сменится власть. По словам политика, НАУ взаимодействует с инициативой By_Pol, в которую входят бывшие сотрудники генпрокуратуры, следственного комитета, министерства внутренних дел. Потенциал расширения таких лиц в команде очень высок.

«Есть очень много людей, которые готовы присоединиться, которые перешли или планируют перейти на сторону народа. Представители министерства обороны в том числе. Эти люди на сегодняшний день формируют четкий алгоритм действий. Но как оно будет в реальности – покажет история», - заверил глава НАУ.

Он отметил, что власть всячески противодействует увольнениям этих людей, им не подписывают рапорты. Идут угрозы в отношении семей, детей и так далее.

«Они хотят сохранить эту видимую стабильность этого силового аппарата. Принимают все те инструменты, которые используют в отношении всего белорусского народа. Но потенциал этот существует и очень высок. Мы убеждены в этом, потому что у нас есть контакт, взаимный обмен информацией», - сказал Латушко.

По его словам, вопрос о положении и роли силового блока является самой сложной проблемой.

«Каким образом обеспечить, чтобы они не занялись реваншизмом, и они не повернули оружие против демократических сил? Здесь очень высоки политические риски. Как их минимизировать? Каждый день мы должны на это работать, встраивая политическую структуру, выстраивая каналы влияния, каналы влияния, каналы получения информации», - отметил политик.

Он напомнил, что уже есть результаты, разработана и уже действует ЕКРП.

Об экономических санкциях

Латушко отметил, что потребовалось много усилий, чтобы добиться принятия всех этапов санкций. Евросоюз применяет поэтапный порядок санкций. Так, при согласовании третьего этапа европолитики беспокоились, что экономические санкции повлияют на общество. Но большинство белорусов говорят, что готовы потерпеть 3-6 месяцев, но не хотят терпеть 5 лет. Проводилось голосование на «Голос».

Глава НАУ напомнил, что в отношении белорусских властей, в том числе, Александра Лукашенко и его близких уже приняты персональные санкции . Но теперь будет действовать и новый порядок экономических санкций – секторальные санкции.

По его словам, если бизнес людей любой третьей страны будет приобретать активы белорусских компаний в кризисной ситуации, эти сделки будут иметь нелегальный характер и блокироваться фининститутами, как Евросоюза, так и американскими.

Работает команда дипломатов, которая понимает, что это окно возможностей можно использовать. Одновременно наращиваем потенциал санкций.

Про кризис и хаос

Латушко считает, что после смены власти может случиться дополнительный кризис, и даже хаос. Потому что произойдет дезорганизация всей системы управления. Страну нужно будет выстраивать «с той точки, в которой она будет находиться».

«Нужно будет проводить полное смещение акцентов полномочий, изменение системы управления страной, полностью ликвидацию системы министерств и органов управления. Это хаос, это дополнительная проблема.

Могут появиться реваншистские силы, внешние факторы влияния. Но ситуация должна быть максимально стабилизирована, и она должна иметь место до избрания нового президента. Это – политические риски.

Наша задача – прорисовать все эти сценарии. Над этим вопросом работают дипломаты, экономисты, лидеры политических движений, чиновники, лидеры гражданских инициатив. Мы открыты, чтобы сформировать такую команду.

Структура не императивная, она эластичная. Она будет дополняться, изменяться, мы не претендуем на эту роль исключительно. Если появится политическая сила, которая обеспечит политическую стабильность, мы вольемся, мы готовы. Если кто-то захочет объединиться – мы тоже готовы», - сказал Латушко.

Оптимизация государственного аппарата

Отвечая на вопросы зрителей стрима, Латушко рассказал, как может быть оптимизирован госаппарат.

«Например, нужно ли нам такое управление делами президента? Нет. Потому что президент, который имеет более десяти резиденций, который имеет санатории, гостиницы и так далее. Это огромные затраты для страны.

Нам не нужно иметь отдельно министерство по налогам и сборам, министерство по финансам и государственный таможенный комитет. Вместо них может быть одно фискальное министерство. Нужно ли министерство экономики и промышленности, которое реально руководит каждым предприятием? Или мы должны говорить о министерстве экономического развития.

В него могут войти и министерство торговли, и министерство ЖКХ. Правительство должно заниматься макроуправлением, создав условия для самостоятельного развития бизнеса.

Вот в Беларуси принимается программа на пятилетку, в предприятия деревообрабатывающей сфера вкладываются миллиарды долларов, а результата нет», - подытожил Павел Латушко.