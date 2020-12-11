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Белорусская оппозиция открывает «народные посольства» за рубежом
11.12.2020 09:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сообщество «Беларусы зарубежья» при поддержке Народного Антикризисного Управления запустило проект «Народные посольства Беларуси». Целью они ставят защиту прав и поддержку белорусов по всему миру. Об этом
«Очень символично, что именно сегодня, во Всемирный день прав человека, во всем мире открываются представительства демократической Беларуси за границей», -
Она считает, что поддержка белорусов, вынужденных уехать за границу, будет хорошей основой для создания таких организаций.
«Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами»,-
Латушко выразил убеждение, что общими усилиями обязательно будет достигнута цель – свободная и демократичная Беларусь.
Посольства и консульства будут работать в 20 странах, включая Россию, Украину, Литву, Бразилию, Словению, Великобританию, Финляндию, Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Испанию, Южную Корею и др. Организации откроются 11 декабря.
Основными функциями «народных посольств» будет:
Павел Латушко сообщил, что это будут пункты для получения информации от белорусов, которым нужна помощь, а также для распространения информации о реальной ситуации в Беларуси.
«Народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия»,- добавил Латушко.
Он отметил, что инициатива создания альтернативных белорусских представительств за рубежом исходит от участников Всемирного конгресса белорусов, куда входит более 150 тыс. белорусов, проживающих за рубежом.
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Сообщество «Беларусы зарубежья» при поддержке Народного Антикризисного Управления запустило проект «Народные посольства Беларуси». Целью они ставят защиту прав...
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