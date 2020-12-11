Белорусская оппозиция открывает «народные посольства» за рубежом

Сообщество «Беларусы зарубежья» при поддержке Народного Антикризисного Управления запустило проект «Народные посольства Беларуси». Целью они ставят защиту прав и поддержку белорусов по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба НАУ в своем Telegram-канале.

«Очень символично, что именно сегодня, во Всемирный день прав человека, во всем мире открываются представительства демократической Беларуси за границей», - заявила Светлана Тихановская в ходе онлайн-конференции в Zoom.

Она считает, что поддержка белорусов, вынужденных уехать за границу, будет хорошей основой для создания таких организаций.

«Уверен, что открытие народных посольств – это только первый шаг по пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами»,- сказал Павел Латушко.

Латушко выразил убеждение, что общими усилиями обязательно будет достигнута цель – свободная и демократичная Беларусь.

Посольства и консульства будут работать в 20 странах, включая Россию, Украину, Литву, Бразилию, Словению, Великобританию, Финляндию, Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Испанию, Южную Корею и др. Организации откроются 11 декабря.

Основными функциями «народных посольств» будет:

налаживание и поддержание контактов с госорганами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом;

защита прав и интересов белорусов, которые были вынуждены покинуть страну.

Павел Латушко сообщил, что это будут пункты для получения информации от белорусов, которым нужна помощь, а также для распространения информации о реальной ситуации в Беларуси.

«Народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия»,- добавил Латушко.

Он отметил, что инициатива создания альтернативных белорусских представительств за рубежом исходит от участников Всемирного конгресса белорусов, куда входит более 150 тыс. белорусов, проживающих за рубежом.