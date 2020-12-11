|
Беларусь наградила уходящего Додона медалью
11.12.2020 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Посол Беларуси Анатолий Калинин встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что ЦИК Молдовы утвердила окончательные итоги выборов президента Молдовы, которые прошли в республике в два тура. "Признается избранным кандидат от PAS Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов, – 943006", – сказал руководитель комиссии Дорин Чимил.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в свою очередь
"Посол Беларуси вручил президенту Республики Молдова юбилейную медаль "75-год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне", - говорится в сообщении МИД.
При этом там отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются сотрудничества Минска и Кишинева.
Анатолий Калинин и Игорь Додон констатировали, что отношения между нашими странами носят конструктивный характер на всех уровнях, и "подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации двусторонних проектов в торгово-экономической сфере".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент Молдовы после поражения на выборах главы государства в ближайшее время уступит кресло для Майи Санду, победившей во втором туре...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)