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Беларусь наградила уходящего Додона медалью

11.12.2020 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Посол Беларуси Анатолий Калинин встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что ЦИК Молдовы утвердила окончательные итоги выборов президента Молдовы, которые прошли в республике в два тура. "Признается избранным кандидат от PAS Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов, – 943006", – сказал руководитель комиссии Дорин Чимил.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в свою очередь поздравил Санду с победой: он выразил уверенность, что две страны будут в дальнейшем развивать сотрудничество.

"Посол Беларуси вручил президенту Республики Молдова юбилейную медаль "75-год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне", - говорится в сообщении МИД.

При этом там отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются сотрудничества Минска и Кишинева.

Анатолий Калинин и Игорь Додон констатировали, что отношения между нашими странами носят конструктивный характер на всех уровнях, и "подчеркнули необходимость продолжения работы по реализации двусторонних проектов в торгово-экономической сфере".

 
Теги: Минск
 
 
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Действующий президент Молдовы после поражения на выборах главы государства в ближайшее время уступит кресло для Майи Санду, победившей во втором туре...
 
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